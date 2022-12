Sanremo 2023, cast per tutti i gusti fra new entry e grandi ritorni

Un cast per putti i gusti e per tutte le generazioni propone new entry e grandi ritorni, adatti al pubblico multigenerazionale del Festival

Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce DiMartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni. E ancora: Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante, Ultimo. Sono i nomi dei 22 artisti in gara a Sanremo 2023, annunciati da Amadeus nel Tg1 delle 13.30.

Un cast per utti i gusti e per tutte le generazioni, che propone alcune new entry e tanti grandi ritorni, adatta al pubblico multigenerazionale del festival. Amadeus ha anche annunciato che i Giovani che accederanno il 16 dicembre dalla finale di Sanremo Giovani alla gara di febbraio saranno 6 e non 3 come lo scorso anno. In tutto, quindi, a contendersi la vittoria del festival che andrà in onda dal Teatro dell’Ariston da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023 saranno 28 artisti.

Sanremo Giovani, la modifica al regolamento

“Con una modifica al Regolamento Amadeus ha infatti deciso di raddoppiare, passando da 3 a 6, il numero di ragazzi che in qualità di vincitori di Sanremo Giovani avranno la possibilità di partecipare al Festival nella categoria Campioni. Una novità assoluta nella storia del Festival che sottolinea l’attenzione della direzione artistica di Amadeus alla musica e alle tendenze contemporanee del mercato”, si legge nel comunicato Rai diffuso dopo l’annuncio al Tg1.

Il 16 dicembre i titoli dei brani

Ai 22 nomi annunciati oggi si aggiungeranno dunque i primi 6 artisti qualificati nella finale di Sanremo Giovani in onda su Rai1, Radio2 e RaiPlay dal Teatro del Casinò di Sanremo il 16 dicembre. Nel corso della serata del 16 dicembre, che prevede la presenza dei Campioni in gara, Amadeus comunicherà anche i titoli dei brani del prossimo Festival.

Amadeus: “Giovani in campo da titolari”

“Il Festival di Sanremo deve puntare sulla tradizione imprescindibile per la sua forza, ma anche, se non soprattutto, sui giovani. In modo concreto: dandogli una vera opportunità. Mettendoli in campo e facendoli giocare da titolari”, commenta a caldo Amadeus dopo aver svelato i primi 22 Big in gara.

Il programma delle serate

I Big parteciperanno con 28 canzoni inedite e si esibiranno a gruppi di 14 nella prima e nella seconda serata del Festival. Nella terza serata, quella del giovedì, i 28 Campioni si esibiranno tutti insieme, mentre venerdì, nella quarta serata, interpreteranno un brano tratto dal repertorio della musica italiana e internazionale degli anni 60/70/80/90 (ciascun cantante con un altro artista). Poi nuova esibizione il sabato durante la serata finale. Sempre sabato, dopo le votazioni, finalissima a 3 per contendersi la vittoria nella categoria Campioni.

Ultimo: “A 26 anni ho voglia di mettermi in gioco”

“Ho 26 anni, la mia storia devo ancora scriverla e sento che mettermi in gioco è un bel modo per farlo. Ho una canzone e un disco in cui credo più di qualsiasi altra cosa al mondo e sentivo il bisogno di presentare questa canzone sullo stesso palco da cui sono partito. Sanremo, ci rivediamo a febbraio!” Così Ultimo, che ha 26 anni ha all’attivo già diversi tour negli stadi (il prossimo nell’estate 2023), ha commentato con i suoi 3,3 milioni di follower su Instagram l’annuncio del suo ritorno in gara al Festival di Sanremo.

J-Ax: “Zero operazione nostalgia”

“Zero operazione nostalgia. Non siamo un monumento, siamo il piccione che ci caga sopra”. J-Ax festeggia con un freestyle a tema, pubblicato sui social, l’esordio degli Articolo 31 in gara al festival di Sanremo 2023 che coincide anche con la sua prima volta a Sanremo, dove non aveva mai accettato di andare né in gara né come ospite. Il duo composto da J-Ax e da Dj Jad (nato nel 1990, in pausa dal 2006 al 2018 e poi tornato sulle scene) è stato infatti annunciato da Amadeus nel cast dei cantanti in gara che il direttore artistico ha definito dei suoi “superospiti in gara”.

Paola & Chiara: “Rivoluzione inizia oggi”

“La rivoluzione inizia oggi”. Questa la reazione postata sui social da Paola & Chiara all’annuncio della loro presenza in gara a Sanremo 2023. Il duo canoro dance pop, composto dalle sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi, ha fatto la storia del pop tra fine anni ’90 e inizi degli anni 2002 con brani come ‘Vamos a bailar’ e ‘Festival’. Al Festival di Sanremo, le due sorelle sono già state 4 volte.

Tananai: “Andiamoci a prendere il festival”

Tananai si gioca la rivincita a Sanremo 2023. Ultimo classificato a Sanremo 2022 ma altissimo nelle classifiche dello streaming e nell’airplay con la sua ‘Sesso occasionale’ presentate lo scorso febbraio al Teatro Ariston, Tananai ironizza sul suo ritorno in gara al festival, annunciato oggi da Amadeus, con una foto che lo ritrae mentre tiene tra le mani il trofeo del vincitore del festival. Accanto la scritta a caratteri cubitali: “Andiamo a prendercelo”.

Lda (figlio di Gigi d’Alessio): “Non ci credo!”

Lda, all’anagrafe Luca D’Alessio, rapper e figlio d’arte di Gigi D’Alessio, ha reagito con urla e salti di gioia di fronte al televisore dove Amadeus lo annunciava in gara tra a Sanremo 2023. “Non ci credo!”, ha urlato felice l’artista che ha partecipato lo scorso anno ad ‘Amici’ di Maria De Filippi. Lda è poi corso a baciare il televisore dove compariva Amadeus collegato con il Tg1.

Lo “spoiler” dei Coma Cose: “Il pezzo spacca”

“Spoiler: il pezzo spacca”. Commento all’insegna dell’ironia sui social per i Coma Cose che tornano in gara a Sanremo 2023, dopo essere stati in gara già nel 2020 nel primo festival di Amadeus con il brano ‘Fiamme negli occhi’, che ha riscosso grande successo sulle piattaforme di streaming e in radio.

Mara Sattei “Questa è davvero grossa”

“Quante cose in questi anni sono successe, ma questa è davvero grossa: Sanremo 2023″. Mara Sattei, all’anagrafe Sara Mattei, 27 anni, reduce dal successo del tormentone estivo ‘La Dolce Vita’ condiviso con Fedez e Tananai, commenta così sui social l’annuncio del suo esordio in gara a Sanremo 2023.

