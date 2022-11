Sanremo 2023, le prime indiscrezioni: 3 super big pronti a partecipare

Il Festival di Sanremo 2023 si avvicina sempre di più, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui big in gara: ecco 3 nomi

Il Festival di Sanremo 2023 si avvicina sempre di più.

Di conseguenza, iniziano ad emergere le prime indiscrezioni su coloro i quali calcheranno il prestigioso, nonchè storico, palco del teatro Ariston.

Amadeus, ospite alla Milano Music Week, ha spiegato perché non ha alcuna intenzione di invitare super ospiti musicali italiani, poiché non farebbero altro che offuscare chi prende parte alla gara.

“Elisa, Morandi e Ranieri si sono messi in gioco e hanno partecipato – le parole di Amadeus – Credo che questo sia il futuro del Festival col ritorno dei Big. Quando annuncerò la lista dei cantanti dirò: ‘loro sono i miei super ospiti’. Quando arrivai al Festival mi ritrovai con 50 super ospiti e 10 cantanti in gara. Ho eliminato la parola super ospite, trovo ingiusto verso l’artista che viene a presentare la sua musica in un clima di grande festa”

Nelle scorse ore Amadeus ha invitato ad appuntarsi sul calendario la data X del 4 dicembre: quel giorno, nel corso del Tg1 delle 13:30, diramerà la lista ufficiale dei big in gara a Sanremo 2023.

Le prime indiscrezioni per Sanremo 2023: tre super big in arrivo

Marco Mengoni, Giorgia e Gino Paoli.

Sarebbero loro i primi tre artisti che dovrebbero far parte della lista big per il Festival di Sanremo 2023.

A “spoilerare” i nomi dei primi due sarebbe stato il “Fatto Quotidiano”, mentre la candidatura dell’88enne cantautore di Monfalcone sarebbe stata tirata dentro da “Fq Magazine”.