Sanremo 2023, Marco Mengoni il più votato di tutte le giurie

Il vincitore di Sanremo 2023, Marco Mengoni, ha messo tutti d'accordo. L'artista è risultato il più votato in tutte le giurie.

La vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023 non è mai stata in discussione nel corso dell’ultima serata di sabato 11 febbraio.

L’artista originario di Ronciglione (Viterbo), che ha partecipato con successo alla 73esima edizione della kermesse ligure con il brano “Due Vite”, è risultato primo nelle votazioni di tutte e tre le giurie: Televoto, Demoscopica e Sala Stampa.

Per quanto riguarda il televoto, alle spalle di Mengoni si sono affermati in ordine Ultimo, Lazza, Mr. Rain e Tananai.

Per la giuria demoscopia la classifica dice: Mengoni, Mr. Rain, Lazza, Ultimo e Tananai. In conclusione, in sala stampa, dopo Mengoni si sono piazzati Lazza, Tananai, Mr. Rain e Ultimo.