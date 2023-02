Sanremo 2023, Egonu “Italia è Paese razzista ma sta migliorando”

"Non voglio sembrare polemica o fare la vittima ma semplicemente dire come stanno le cose" , ha detto la pallavolista, co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi

“L’italia è un Paese razzista ma questo non vuol dire che tutti siano razzisti o ignoranti”. Parole di Paola Egonu, la pallavolista ospite stasera del Festival di Sanremo. L’atleta, nel corso della conferenza stampa, risponde alle domande dei giornalisti e alle polemiche che hanno preceduto il suo arrivo nella città dei fiori. Stasera sarà co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi.

La pallavolista: “Dico semplicemente dire come stanno le cose”

“È un paese razzista che però sta migliorando. Non voglio sembrare polemica o fare la vittima ma semplicemente dire come stanno le cose. Sono emozionatissima”, ha detto Paola che conferma che stasera parlerà anche di razzismo: “Mi racconterò, quindi sì”.

“Meloni? Mai detto che lasciavo Italia se vinceva elezioni

“Non ho mai detto una cosa del genere. Non sono parole mie”, ha tenuto a precisare la Egonu a chi le chiedeva se avesse detto che non avrebbe più messo piede in Italia se Giorgia Meloni avesse vinto le elezioni. Stessa “rettifica” la campionessa di pallavolo la riserva a delle affermazioni attribuitele sull’inopportunità di fare figli di colore “condannati all’infelicità”: “Le mie dichiarazioni non sono state riportate fedelmente. Si trattava di una riflessione più ampia che avevo fatto qualche anno fa dopo gli eventi che hanno dato vita in America al movimento Black Lives Matter (letteralmente ‘Le Vite Nere Contano’)”.

Il trasferimento in Turchia

Sul suo trasferimento in Turchia, Egonu ha aggiunto: “Non ho mai lasciato l’Italia. Ho deciso di andare a giocare in Turchia per crescere”. E alla domanda se in Turchia si senta trattata meglio che in Italia, Paola ha risposto: “No”. Torneresti nella Nazionale azzurra? “Se c’è la possibilità, sì”.

Paola Egonu, il profilo della campionessa di pallavolo

Paola nasce a Cittadella da genitori di nazionalità nigeriana. Il padre Ambrose, prima di emigrare in Italia, faceva il camionista a Lagos, mentre la madre Eunice era infermiera a Benin City, Ha due fratelli, Angela e Andrea. Anche la cugina Terry Enweonwu è pallavolista. Nel 2014 ha ottenuto la cittadinanza italiana, dopo il rilascio del passaporto italiano al padre.

Coming out nel 2018

Nel novembre 2018, in un’intervista al quotidiano Corriere della Sera, fa coming out, rivelando di essere fidanzata con una ragazza, che l’ha consolata a seguito della sconfitta al campionato mondiale 2018: la ragazza in questione si rivelerà poi essere la pallavolista Katarzyna Skorupa. In seguito annuncia di essersi legata al pallavolista polacco Michał Filip.

L’esordio al doppiaggio e l’approdo a “Le Iene”

Fuori dal campo, nel 2020 doppia la voce del personaggio Sognaluna, nel film d’animazione Soul, prodotto da Disney e Pixar. Nella stagione 2021-22 è una delle conduttrici de Le Iene.

La carriera in Veneto prima dell’esperienza all’estero

Nell’annata 2019-20 si accasa all’Imoco di Conegliano, sempre in Serie A1, conquistando tre Supercoppe italiane, il campionato mondiale per club 2019, vincendo in entrambi i casi il premio di MVP, tre Coppe Italia, premiata come MVP nell’edizione 2020-21 e 2021-22, due scudetti e la Champions League 2020-21, anche in queste due ultime competizioni premiata come MVP: nel corso di gara 1 dei play-off scudetto della stagione 2020-21 realizza 47 punti, migliorando il record, che già le apparteneva, di punti realizzati da una giocatrice in una singola partita di Serie A1. Dopo un triennio in Veneto, per la stagione 2022-23 si trasferisce per la prima volta fuori dall’Italia, precisamente in Turchia, dove disputa la Sultanlar Ligi con la maglia del VakıfBank.

I successi in maglia azzurra

Nel 2015 fa parte della nazionale Under-18, con cui vince la medaglia d’oro al campionato mondiale 2015, ottenendo anche il premio come MVP. Tra il 2014 e il 2016 è convocata nella nazionale Under-19 e Under-20, vincendo, con quest’ultima, il bronzo al campionato mondiale 2015. Nel 2015 ottiene le prime convocazioni nella nazionale maggiore italiana, con cui, nel 2017, vince la medaglia d’argento al World Grand Prix, mentre, nel 2018, conquista la medaglia d’argento al campionato mondiale, competizione in cui viene eletta miglior opposto. Un anno dopo, al campionato europeo, ottiene la medaglia di bronzo. Nel 2021 viene scelta come portabandiera della bandiera olimpica per la cerimonia di apertura dei Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo, manifestazione durante la quale esce ai quarti di finale; nello stesso anno ottiene la medaglia d’oro al campionato europeo, risultando essere anche la miglior giocatrice. Nel 2022 vince la medaglia d’oro alla Volleyball Nations League, venendo riconosciuta sia come miglior opposto che come MVP, seguita dal bronzo al campionato mondiale.