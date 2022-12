Sanremo Giovani, 12 artisti: 6 si aggiungeranno ai Big

Alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo da Sanremo Giovani verranno selezionati 6 artisti (Sono 22 i Big in gara).

L’annuncio dei 22 Big che saranno i protagonisti della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo ha scatenato il conto alla rovescia tra i fans e gli addetti ai lavori della kermesse musicale.

È stata in quell’occasione che il Direttore artistico Amadeus ha comunicato che il numero degli artisti che verranno selezionati da Sanremo Giovani e che si aggiungeranno ai Big saranno sei. Una delle tante novità di questa edizione.

La finale di Sanremo Giovani andrà in onda il prossimo 16 dicembre su Rai Uno in prima serata. Dodici saranno gli artisti e solo sei arriveranno sul palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023.

In attesa di scoprire chi saranno i sei artisti che conquisteranno il Festival di Sanremo, è bene conoscere la storia di coloro che saranno i protagonisti arrivati alla finale di Sanremo Giovani.

COLLA ZIO

Cinque ventenni cresciuti insieme che fanno musica e che si inventano mille lavori per pagarsi la sala prove. Nel 2021 hanno pubblicato “Zafferano”, il loro primo Ep per Woodworm. In seguito, hanno esordito dal vivo al MI AMI Festival e hanno aperto i live di artisti come Rkomi, Lo Stato Sociale e Dola. Ma anche di Michele Bravi, Psicologi, Dutch Nazari e Chiello. Nel 2022 hanno fatto l’ingresso nel roster di Virgin Music Italy (Universal Music) e hanno rilasciato i brani “Ci rimango male quando sei puntuale” e “Tanto Piove”. “Asfalto” è la canzone per Sanremo Giovani.

FIAT131

È un cantautore calabrese che deve il suo nome all’automobile del nonno Alfredo. Nell’agosto del 2022, l’artista ha vinto il Contest di Radio Deejay “Deejay on stage” che gli ha permesso di entrare nella Top 20 dei brani più trasmessi dalle Radio Italiane con la canzone “Caramelle”. Oltre ad aver collaborato come autore con alcuni Big della musica italiana, ha rilasciato “Per sentirsi meno soli”, nuovo brano in cui collabora con Piazzabologna e Antonello Venditti. La canzone in finale a Sanremo Giovani è “Pupille”.

NOOR

Noor, all’anagrafe Noor Amelie Mocchi, ha diciotto anni. Nel 2021 è stata una delle protagoniste della serie Rai “Tu non sai chi sono io”, a marzo 2021 ha pubblicato il singolo “Respiro” e a maggio 2021 “A quando”. Attualmente è in sala di registrazione per la scrittura del suo primo album. “Tua Amelie” è il brano in gara a Sanremo Giovani del quale ha scritto su Instagram: “Questa canzone è una lettera per me stessa. È un grido di aiuto e di liberazione allo stesso momento. È la mia storia e quella di tante ragazze, spero possa prendere un posticino anche nel vostro cuore”.

ROMEO & DRILL

Duo romano pop urban composto da Patrizio Romeo (in arte Romeo) e Francesco Manfredi (in arte Drill). Nel 2019 esordiscono con il brano “Chissenefrega”. A dicembre 2021 lanciano il primo singolo “Sono ancora morto”, con Leave Music. Suonano all’Indiegeno Fest. A Sanremo Giovani con il brano “Giorno di scuola”.

GIUSE THE LIZIA

All’anagrafe Giuseppe Puleo, The Lizia è un cantautore siciliano di ventuno anni. Nel 2021 ha pubblicato “Vietnam” per Maciste Dischi. Nell’estate dello stesso anno sale sul palco del Mi Manchi (Mi Ami) e accompagna alcuni artisti in un piccolo tour di 12 date. Nel giugno 2021 esce “Serate Toste”. A novembre 2021 rilascia “Come minimo”. A maggio 2022 esce il suo secondo Ep “LALALACRIME”, preceduto dall’uscita dei singoli “Parole peggiori”, “Particelle” feat Laila Al Habash, “Il brutto del mondo” e “Fatti tuoi”. Il 28 ottobre, invece, è uscito il suo nuovo singolo “One more time”. Con il brano “Sincera” si presenterà alla finale di Sanremo Giovani.

gIANMARIA

Classe 2002, gIANMARIA partecipa nel 2021 alla quindicesima edizione di X Factor e pubblica “Fallirò” l’Ep di debutto, uscito per Epic/Sony Music a inizio 2022, nel quale sono presenti i brani “I suicidi” e “Senza Saliva” cantati nel talent. Sul palco di Sanremo Giovani canterà “La città che odi”.

MANINNI

Classe ’97, Maninni ha fatto della musica la sua più grande passione. Esordisce nel 2017 con “Parlami di te” e nel 2019 pubblica “Peggio di ieri”. Dopo un silenzio di due anni, torna nel 2021 con il primo singolo di un nuovo progetto discografico. “Mille porte” è il brano per la finale di Sanremo Giovani.

MIDA

Classe 1999. A 16 anni entra nella Blocco Recordz di Emis Killa, con il quale gira l’Italia come open act del suo tour. Nel 2020 Ratatah Freestyle #3 segna il suo ritorno sulla scena. Nel 2021 rilascia “Ricordarmi di scordarti” e “Lento”, canzoni con le quali ha totalizzato più di 20 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Nel 2022 ha pubblicato “Stupido Sentimento” e “Fidati di me” feat. Olly. Per la finale di Sanremo Giovani si esibirà con la canzone “Malditè”.

OLLY

All’anagrafe Federico Olivieri, nel 2021 Olly rilascia “Un’altra volta” che diventa un tormentone con oltre 5 milioni di stream e che ha fatto vibrare i “TIM Summer Hits” e altri palchi estivi, inclusi quelli di Frah Quintale e Blanco. Ha collaborato con vari artisti, tra cui Arisa e ha rilasciato il singolo “Fammi Morire”. Con “L’anima balla” parteciperà a Sanremo Giovani e il 16 dicembre rilascerà l’ep “Il mondo gira”.

SETHU

Marco De Lauri, in arte Sethu, è un artista nato a Savona nel 1997. Nel 2018 ha pubblicato l’EP “Spero ti renda triste?”. Nel 2022 Sethu firma con Carosello Records e pubblica il nuovo singolo “Giro di notte”. A Sanremo Giovani è con il brano “Sottoterra”.

SHARI

Classe 2002. Dopo aver contribuito a “L’angelo caduto”, contenuta in “Flop” di Salmo, Shari partecipa anche a “Testamento – La resa dei conti”, brano scelto come colonna promozionale da Sky Italia per Gomorra 5. Inizia poi a pubblicare diversi singoli quali “No one else”, “Un altro giro”, “Lo detesto”. Rilascia “Fake Music”, il suo primo EP. In finale a Sanremo Giovani con “Sotto voce”.

WILL

All’anagrafe William Busetti, nel 2019 Will pubblica i suoi primi brani su YouTube seguiti da un EP. Nel 2020 partecipa a X Factor arrivando a cantare davanti ai giudici in prima serata “Estate”, una delle prima canzoni da lui scritte. L’esibizione diventa virale sui social e il brano inizia a macinare stream e condivisioni. A giugno 2022 l’artista pubblica il suo primo Ep “Chi sono veramente” su etichetta Capitol Records (Universal MusIc Italy). È “Le cose più importanti” la canzone per Sanremo Giovani.

Sanremo Giovani andrà in onda su Rai Uno direttamente dal Teatro del Casinò di Sanremo e in diretta streaming su RaiPlay. Sarà commentata anche in diretta su Rai Radio2, partner ufficiale del Festival, da Mariolina Simone.