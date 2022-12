Sanremo, Madame “Al Festival con storia d’amore raccontata da prostituta”

"La gara attiva un po' di spirito competitivo, un po' di istinti divertenti", ha detto la cantautrice e rapper

La canzone ‘Il bene nel male’ che Madame porterà in gara a Sanremo 2023 (e che inizialmente la cantante aveva intitolato ‘Puttana’) “è una storia d’amore raccontata da una prostituta”. Lo racconta la stessa cantautrice e rapper vicentina in una breve intervista di presentazione pubblicata su Rai Play.

La rapper vicentina: “Grande occasione e opportunità di divertirsi”

Per Madame il festival “una grande occasione, una grande opportunità di divertirsi, di farsi conoscere e anche un momento in cui si attiva un po’ di spirito competitivo dato che è una gara. Di solito nella vita non c’è questo spirito competitivo così diretto, invece qui sì e quindi risveglia un po’ di istinti divertenti. Per me se hai paura della gara, non farla”.