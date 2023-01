Sanremo, spoilerato testo del brano di Giorgia: cosa succede secondo il regolamento

Il testo della canzone che la cantante porterà al prossimo Festival sarebbe stato spoilerato da un negozio di musica

Giallo sulla canzone di Giorgia a Sanremo 2023. Il testo della canzone che la cantante porterà al prossimo Festival, secondo quanto riporta il sito Davidemaggio.it, sarebbe stato spoilerato da un negozio di musica specializzato nella vendita su internet.

Cosa succede secondo il regolamento

Secondo il regolamento, non ci dovrebbero essere gli estremi per la squalifica della cantante dalla kermesse canora, in quanto lo spoiler del brano non appare attribuibile a una sua responsabilità. Oggi, intanto, a sette anni di distanza da ‘Oronero’ (certificato Doppio Platino), Giorgia torna con ‘Blu1’, il nuovo album di inediti prodotto da Big Fish in uscita il prossimo 17 febbraio. Primo tassello di un nuovo percorso creativo dell’artista, ‘Blu1’ sarà disponibile nelle versioni cd standard, vinile standard, cd autografato e vinile blu, oltre che in digitale. Mentre da oggi è già disponibile in pre-oder sia la versione fisica che digitale.