Sanremo2024, Amadeus chiama Fiorello in diretta: “Stiamo lavorando in serenità”

La presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione si avvicina e i fan del festival già si aspettano un grande annuncio

“Non ci sono agenti segreti che controllano. Si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato Roberto Sergio”. Così Amadeus intervenuto oggi in diretta nel programma di Fiorello “Viva Rai2!”, smentisce definitivamente le voci su un possibile cambio di conduzione del prossimo Festival di Sanremo e le ultime indiscrezioni su possibili pressioni legate alle sue scelte. “Nessuno ti ha epurato? Smentisci le voci che qualcuno controllerebbe le tue scelte musicali?”, chiede ironicamente Fiorello.

“No, no nessuno, rimango volentieri in Rai”, risponde subito Amadeus e annuncia che sarà ospite nella puntata di chiusura del programma, il prossimo 9 giugno. Chissà che in quell’occasione gli Amarello (come sono stati ribattezzati proprio durante i festival fatti insieme) non seminino già qualche indiscrezione o indizio su Sanremo 2024. La presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione si avvicina e i fan del festival già si aspettano un grande annuncio, come fu lo scorso anno per la coconduzione di Chiara Ferragni nella serata inaugurale e nella finale.