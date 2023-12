Santa Croce Camerina, scuole più moderne con i fondi Pnrr

Consegnati, entro la scadenza prevista, i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici del comune ibleo. Il sindaco Peppe Dimartino: “Restituiremo alla città scuole più sicure e funzionali”

SANTA CROCE CAMERINA – I fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza stanno contribuendo, tra le altre cose, alla manutenzione straordinaria delle scuole e al loro miglioramento.

Come in diversi comuni della provincia iblea, anche a Santa Croce Camerina sono in cantiere importanti opere finanziate dal Pnrr e proprio in questi giorni sono stati consegnati tutti i lavori che miglioreranno notevolmente le strutture scolastiche di Santa Croce.

Mentre è in cantiere anche la nuova sala refezione – i lavori sono già stati avviati – si sta quindi predisponendo la ristrutturazione delle scuole: è in programma infatti l’adeguamento sismico e la riqualificazione energetica di tutti e quattro plessi i plessi scolastici per oltre 11 milioni di euro, la realizzazione dell’asilo nido comunale per 2.400.000 euro, la riqualificazione di piazza degli Studi e degli spazi esterni per oltre 500.000 euro.

“Si tratta di progetti importanti – ha sottolineato il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino – già presentati alla città, e di cui adesso abbiamo consegnato i lavori entro il 30 novembre, cioè nei tempi previsti dal Pnrr, fondo che finanzia queste importanti opere. Per quanto riguarda i lavori, abbiamo concertato le varie vasi insieme al dirigente scolastico in modo che studenti e famiglie possano avere i minori disagi possibili”.

“Siamo molto soddisfatti di potere consegnare presto alla città scuole più sicure e moderne – ha aggiunto il primo cittadino – oltre ad un’area esterna come quella di piazza degli Studi che sarà più funzionale e che diventerà un centro di aggregazione anche nelle ore extrascolastiche, e il nuovo asilo nido comunale di via Iozzia, che potrà ospitare fino a 66 bambini da zero a trentasei mesi. Una struttura moderna, che sarà realizzata con criteri bioclimatici a consumo zero energia, munita di area primi passi, zona culle, sala medica, locale cucina, nonché area esterna con verde attrezzato per giochi e le attività ricreative. Un importante lavoro svolto dall’ufficio tecnico e dell’ufficio contratti che ci ha permesso di rispettare tutte le scadenze stringenti del Pnrr e cambierà positivamente le condizioni delle nostre scuole e il comfort dei nostri alunni”.

Si tratta di progetti finanziati interamente da questi fondi che si sono rivelati veramente provvidenziali per gli enti locali e funzionali per l’intera collettività che, in questo modo, può fruire di beni e servizi.