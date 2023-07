Santa Maria delle Grazie: festeggiamenti e tradizioni nel Catanese

Il 2 luglio si celebra in quel di Catania, e non solo, Santa Maria delle Grazie, appellativo riferito a Maria, madre di Cristo.

Il 2 luglio si celebra Santa Maria delle Grazie, appellativo riferito a Maria poiché madre di Cristo tramite la Grazia divina discesa tra gli uomini per condurli alla salvezza eterna. Un altro riferimento è relativo, invece, alle Grazie che Maria concede ai fedeli per intercessione.

Nello specifico l’origine deriva da un episodio biblico del Nuovo Testamento riguardo al miracolo delle “Nozze di Cana” ovvero il primo compiuto da Cristo in quanto Maria spinge Gesù a compierlo.

Solitamente festeggiano l’onomastico coloro che si chiamano “Grazia, Mariagrazia, Graziana, Graziano”.

Santa Maria delle Grazie a Catania.

I catanesi fedeli compiono un vero e proprio pellegrinaggio alla cappella dedicata alla Santa, posta vicino al Duomo. Si trova nell’omonima via che collega via Vittorio Emanuele e via Garibaldi, nell’area dell’antica Porta di Mezzo. In base alla traduzione la cappella nasce nella zona in cui arrivavano i catanesi che si ribellarono a Federico II nel 1232 subendo il passaggio sotto le forche. In seguito venne costruita un’edicola dedicata Madonna delle Grazie, distrutta dal terremoto del 1693. La cappella è stata realizzata dall’architetto Carmelo Sciuto Patti.

Il quadro dedicato alla Madonna delle Grazie viene portato in una breve processione dalla cappella fino alle vie dell’isolato. Le donne solitamente indossano un abito votivo di colore blu. La festa coincide con l’evento biblico della Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta, futura Madre del Battista. In prima istanza, infatti, si festeggiava il lunedì in Albis e in secondo momento venne spostata al 2 luglio. I devoti, sempre in preghiera, donano fiori e ceri votivi.

A festeggiare la Santa sono diversi luoghi di culto del catanese. Dalla parrocchia dedicata a Santa Maria delle Grazie ubicata in via Messina fino alla chiesa di Piazza Bonadies, a Cibali, nella quale i festeggiamenti sono a ottobre.

Supplica alla Madonna delle Grazie

“O Celeste Tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la Figlia Primogenita dell’Eterno Padre e tieni in mano la Sua onnipotenza, muoviti a pietà dell’anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente Ti supplico.

Ave Maria

O Misericordiosa Dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, Tu che sei la Madre dell’Eterno Verbo Incarnato, il quale Ti ha coronato della Sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno.

Ave Maria

O Amorosissima Dispensatrice delle grazie divine, Immacolata Sposa dell’Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, Tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell’anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia della Tua immensa bontà.

Ave Maria

Sì sì, o Madre mia, Tesoriera di tutte le grazie, Rifugio dei poveri peccatori, Consolatrice degli afflitti, Speranza di chi dispera e Aiuto potentissimo dei cristiani, io ripongo in Te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell’anima mia.

Salve Regina”.