Santocielo: svelato il titolo della nuova avventura cinematografica di Ficarra e Picone

Un annuncio atteso fin dall'inizo delle riprese

Finalmente, per la gioia degli impazienti fan, è stato svelato il titolo, con tanto di manifesto cinematografico, del prossimo film in uscita a Natale di Ficarra e Picone: “Santocielo“. Un annuncio atteso fin dall’inizo delle riprese, che hanno avuto Catania e dintorni quale location preferita del duo comico palermitano. Dalla curiosità appagata del “toto-titolo” alla “toto-trama” il passo è breve, anche se, in questo caso, a fornire indizi è la stessa locandina. Nonostante di spalle e con tanto di parrucche, Salvo e Valentino appaiono infatti avvolti da una vaporosa nebbiolina. L’indice guantato di uno dei due a indicare il cielo, e una aureola che spicca sulla lettera “o” del titolo fanno il resto.

Risvolti celesti

Tira dunque aria di una storia dai risvolti celesti? Chissà, probabile, certi che, nonostante ciò, Ficarra e Picone, autori di soggetto e sceneggiatura insieme allo stesso regista, Davide Lantieri e Fabrizio Testini, non faranno mancare agli spettatori gags e simpatici pasticci.