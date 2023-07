Pioggia violenta a Saragozza, automobilisti bloccati in strade diventate fiumi

Ieri pomeriggio vi sono state scene apocalittiche a Saragozza, in Spagna.

Ieri pomeriggio vi sono state scene apocalittiche a Saragozza, in Spagna. Una bomba d’acqua violentissima ha colpito la città e le strade sono diventate dei fiumi impazziti. Non si registra nessuna vittima, nessun ferito. Tuttavia, come è possibile vedere dal video, gli automobilisti che si trovavano in strada sono stati messi a dura prova.

Secondo le dichiarazioni del primo cittadino, Natalia Chueca, pare che in passato non si sia mai verificato nulla del genere nella località colpita da questa grave calamità causata da precipitazioni violente. Ovviamente vi sono stati numerosissimi danni.