Sardegna alle prese con l’ottava piaga: “Le cavallette distruggono tutto”

Come nelle terre semidesertiche africane così in Sardegna. Le cavallette stanno assediando la piana di Ottana, nel centro dell’Isola, mettendo in ginocchio l’intera regione. Un problema acclarato e ormai riconosciuto dalle autorità locali. Nonostante l’esistenza di una task force regionale composta da 200 persone, 40 macchine irroratrici e app per segnalare i punti critici, gli ettari colpiti dalle locuste quest’anno potrebbero raggiungere la cifra di 100.000.

Alla ricerca di soluzioni

Una vera e propria piaga, giunta alla sua quinta emergenza consecutiva come dichiarato dal Centro studi agricoli. Intanto, a febbraio, il prefetto di Nuoro convocò una riunione d’urgenza con gli assessori regionali all’Agricoltura e all’Ambiente, i vertici della Provincia, i Vigili del Fuoco e i sindaci delle zone interessate per organizzare interventi sul campo.