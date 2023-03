Scende ma resta incastrata nella bussola di bus: morta l’anziana investita

La tragedia a Roma: dopo l'amputazione della gamba la donna è morta a seguito delle gravi ferite riportate

E’ un tragico destino quello che stamani, dopo ben dieci giorni di agonia, è toccato a Iolanda Verrillo, l’87enne sfortunata protagonista, il 10 marzo scorso – all’altezza del civico 851 di via Portuense a Roma – di un incidente in autobus. A distanza di dieci giorni, causa gravi ferite riportate è morta stamani in ospedale. Rimase incastrata con il cappotto nelle porte centrali di un bus mentre le stesse si chiudevano alle sue spalle, con l’autista ignaro di quanto stava accadendo.

Una scena straziante

Ora il conducente del mezzo della linea Tpl è indagato per omicidio stradale in quanto, a causa della fatale disattenzione, ha schiacciato la gamba dell’anziana donna in seguito amputata in ospedale. A raccontare la versione dei fatti i numerosi presenti durante la straziante scena.