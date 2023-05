Schianto frontale contro una Porsche: marito muore, moglie e figlio gravissimi

Sul posto oltre alla polizia municipale sono intervenute 4 ambulanze, Pegaso, automedica e i vigili del fuoco.

Sono all’incirca le 16 di ieri, quando, alle porte di Arezzo, si verifica la tragedia che devasta una famiglia. A schiantarsi frontalmente contro una Porsche è una Skoda Fabia con a bordo un uomo di 56 anni, la moglie di 50 e il figlio di 26. Un impatto risultato fatale per il padre, mentre moglie e figlio versano in condizioni critiche all’ospedale San Donato di Arezzo.

In elisoccorso

Come riporta ArezzoNotizie, l’impatto avvenuto sulla provinciale 21 ha completamente distrutto la parte anteriore della Porsche e spinto l’altra auto fuori dalla carreggiata. Nonostante la corsa disperata verso il pronto soccorso del nosocomio di Arezzo dove lo attendeva l’elisoccorso per il trasferimento a Careggi, l’uomo non ce l’ha fatta ed è morto. Sul posto oltre alla polizia municipale sono intervenute 4 ambulanze, Pegaso, automedica e i vigili del fuoco.