Schianto violento tra moto e Bmw: muore centauro 56enne

Il tragico incidente si consuma nella zona di Chieti, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente tra la sua moto e un’automobile lungo via dei Frentani. Il violento impatto , le cui cause sono ancora da accertare, ha visto il centauro scontrarsi con una Bmw x3. L’incidente alle 9,30 all’altezza del bivio per San Giovanni Teatino, zona Villa Pini.

Indagini in corso

Nulla da fare per il malcapitato nonostante i celeri soccorsi del 118. La sua morte sarebbe avvenuta sul colpo. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti.