Schifani: “Accordo Stato-Regione consentirà assunzione di 700 persone”

"Aumenterà il numero degli ispettori di lavoro in Sicilia, mi ha chiamato il ministro Calderone per annunciarmelo", ha detto Schifani

Il via libera al nuovo accordo Stato-Regione, firmato ieri, “consentirà di bandire concorsi per 700 unità e anche un miglioramento dei conti pubblici”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani durante la firma dle protocollo di legalità per la pro­get­ta­zio­ne e la rea­lizza­zio­ne del nuo­vo ospe­da­le di Pa­ler­mo Nord-Polo On­coe­ma­to­lo­gi­co”. “Abbiamo lavorato in silenzio come è nostro costume per programmare l’arrivo di fondi”, ha detto Schifani in Prefettura.

“Aumenterà il numero degli ispettori di lavoro”

“Aumenterà il numero degli ispettori di lavoro in Sicilia. Aumenterà la presenza degli ispettori. Mi ha chiamato personalmente il ministro del Lavoro, Marina Calderone, per annunciarmelo”, ha detto Schifani.