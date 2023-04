Dal Giro di Sicilia ai problemi dell’isola, parla il governatore Schifani – VIDEO

Migranti, infrastrutture, Agrigento Capitale della Cultura 2025: il presidente della Regione affronta i temi rilevanti per la Sicilia in questo difficile momento durante la visita ad Agrigento.

Si è conclusa ad Agrigento – Capitale della Cultura 2025 – la prima tappa del Giro di Sicilia 2023, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani.

La gara ciclista, partita stamattina da Marsala, ha visto sul podio il giovane neozelandese Finn Fisher- Black, grande sorpresa sul suggestivo traguardo di Agrigento.

Presidente Schifani ad Agrigento per il Giro di Sicilia

“Siamo orgogliosi di essere siciliani ma oggi siamo tutti agrigentini”, ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani giunta nella città dei Templi insieme all’assessore alla cultura Amata per assistere alla premiazione della prima tappa del giro di Sicilia. “La presenza del Giro di Sicilia ad Agrigento, ha detto il Governatore, rappresenta l’impegno del Governo regionale per questa città che è Capitale italiana della cultura per il 2025. Agrigento vivrà dei momenti di vecchio splendore”.

Dopo la proclamazione di Agrigento citta della cultura 2025 sono tante le risposte che i cittadini si aspettano tanto dal Governo regionale quanto da quello nazionale. In primis si chiede un miglioramento dei collegamenti autostradali, vedi la Palermo-Agrigento, ormai diventata un calvario per i tanti pendolari.

Il caso della Palermo-Agrigento e l’idea dell’aeroporto

“Sulla Palermo-Agrigento mi sono già confrontato con l’Amministratore delegato di Anas, che a breve mi sottoporrà delle soluzioni. Gli ho chiesto di completare i lavori entro dicembre 2024. Su questo vigileremo e faremo sentire la nostra voce se saremo costretti. Confido anche nell’aiuto del ministro Salvini che dimostra di essere un ministro delle Infrastrutture molto vicino alla nostra terra”, ha dichiarato il presidente Schifani.

Il governatore ha anche sottolineato come è importante investire sul Ponte di Messina e, perché no, anche su un aeroporto nella città dei Templi. “Un nuovo aeroporto – dice Schifani – si deve accompagnare a un progetto di certezza di autonomia finanziaria, che non debba basarsi solo su contributi”.

Questione migranti

Uno sguardo anche alla situazione dei migranti per Schifani ad Agrigento. In questi giorni, infatti, Lampedusa sta vivendo una vera e propria emergenza con continui sbarchi, naufragi e morti in mare.

“Sono stato in contatto con il Ministero dell’Interno, ho sentito Piantedosi. La Regione sta facendo la propria parte al massimo e continuerà a farla. Credo che siamo alla vigilia della dichiarazione dello stato d’emergenza”, ha confermato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

Irene Milisenda