Schifani presenta la giunta e gela Miccichè: “Ciascuno si assuma le proprie responsabilità”

Ecco la squadra del presidente della Regione. "Ci aspetta un periodo di sfida da far tremare i polsi, ma finalmente si parte". Scontro con l'ex presidente dell'Ars

“Mi attende, e attende questo governo, un periodo di sfida da far tremare i polsi ma finalmente cominciamo. Si parte compatti e coesi, con la volontà di cambiare alcune cose nella macchina regionale, impegno che già avevo assunto in campagna elettorale”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani durante la presentazione della sua giunta a Palazzo Orleans. Nel video un momento dell’incontro e le dichiarazioni dell’assessore all’Energia Roberto Di Mauro.

“Si conclude questa fase abbastanza lunga non dovuta a me, ma alle lungaggini procedurali per i conteggi degli eletti e perché la legge prevedeva che la giunta giurasse davanti all’Assemblea e ho dovuto aspettare – ha detto Schifani -. Da oggi si parte e ci aspettano appuntamenti di grandissima urgenza ed emergenza: abbiamo un’agenda molto fitta. Abbiamo la parifica del rendiconto 2020; il rendiconto e parifica rendiconto 2021; la chiusura del bilancio 2022; la programmazione della legge di bilancio per il 2023; gli interventi sul Pnrr”.

Una delle sfide più difficili per Schifani sarà ricomporre i cocci di una maggioranza già spaccata dalla battaglia in Forza Italia. La decisione di inserire nell’esecutivo i due “non deputati”, Elena Pagana e Francesco Scarpinato ha provocato ulteriori tensioni. “Mi sono impegnato a dare il massimo in questa sfida a cui sono stato chiamato dai partiti del centrodestra e mi sono impegnato a mantenere unito il centrodestra. Ci sono stati momenti delicati relativamente alle indicazioni che mi ero dato per la composizione della giunta, ma quando il gruppo parlamentare di FdI ha deciso di aderire alla richiesta del partito nazionale di inserire degli esterni non ho potuto fare altro che attenermi alle indicazioni. Ho scelto persone di livello, che hanno esperienza, darò loro degli obiettivi che concorderemo”.

Sui due gruppi di Forza Italia all’Ars ha detto: “Ciascuno si assume le proprie responsabilità, i parlamentari che sono stati eletti lo sono stati aderendo a Forza Italia e a un programma condiviso con come presidente Schifani. Poi ognuno è libero di decidere”.