Schlein-Meloni, le donne al potere: la politica italiana cambia genere

L'elezione di Elly Schlein a capo della segreteria del PD apre una nuova era per la politica al femminile nel Paese. E si accende il confronto con Giorgia Meloni.

L’annuncio ufficiale è arrivato poco prima della mezzanotte di domenica 26 febbraio, per voce di Silvia Roggiani, deputata Dem e presidente della Commissione nazionale del Congresso.

Elly Schlein, 37 anni, vince le Primarie del Partito Democratico sconfiggendo lo sfidante – e favorito – Stefano Bonaccini ed “eredita” la poltrona della segreteria lasciata vacante dal dimissionario Enrico Letta.

Elly Schlein, la prima donna alla segreteria PD

Per la prima volta una donna viene incaricata alla guida del PD. Un successo clamoroso, come viene sottolineato in queste ore, raggiunto grazie all’enorme affluenza ai gazebo (i dati ufficiali parlano di oltre un milione di elettori) costituita in buona parte da giovani e da altre donne – anche senza la tessera del PD – che, con la loro scelta, hanno ribaltato il dato degli iscritti che premiava Bonaccini.

Il risultato è stato notevole anche in Sicilia. Nell’Isola, infatti, la neo segretaria ha surclassato l’ex presidente dell’Emilia Romagna, conquistando il 57,3% delle preferenze e imponendosi in sei province su nove.

Schlein-Meloni, donne agli antipodi

“Sono una donna, amo un’altra donna e non sono una madre. Ma non per questo sono meno donna“, aveva dichiarato Elly Schlein a dicembre 2022, chiudendo la campagna elettorale del PD. Un chiaro riferimento all’ormai celebre tormentone di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e altra donna con la quale la sua segretaria Dem dovrà inevitabilmente confrontarsi nell’agone politico.

E anche in questo caso si torna a parlare di “prima volta”, con due donne alla guida dei due principali partiti. Una contingenza che mai si era verificata nella storia della Repubblica.

Torna la polarizzazione della politica

Torna anche in auge il tema della polarizzazione politica che, nel corso di questi anni, era divenuta sempre più fluida con l’emersione di piccoli partiti e movimenti trasversali che avevano trascinato gli elettori lontano dal classico bipolarismo all’italiana.

Elly Schlein rappresenta oggi l’ala più “a sinistra” del Partito Democratico: quella ecologista, attenta alle minoranze e alla lotta per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Dall’altra parte vi è appunto Giorgia Meloni, giovane e rampante come la nuova segretaria Dem ma con una visione del Paese totalmente agli antipodi.

La sfida di Schlein al Governo

Il guanto di sfida è già stato lanciato. “Saremo un bel problema per il Governo e per Giorgia Meloni, perché adesso il nostro impegno è quello per organizzare l’opposizione nel Parlamento e nel Paese”, ha dichiarato Schlein subito dopo la sua elezione.

Dal suo canto, la fondatrice di FdI ha accolto la vittoria della nuova leader del Nazareno nel modo più “istituzionale” possibile, augurandosi come “l’elezione di una giovane donne” possa aiutare “la Sinistra a guardare avanti e non indietro”. Da domani, però, potrebbe non essere più tempo per i convenevoli.