Pd, le prime parole della segretaria Schlein: “Saremo un problema per Meloni, c’è voglia di sinistra”

“Saremo un bel problema per il governo e per Giorgia Meloni, perchè adesso il nostro impegno è quello per organizzare l’opposizione nel Parlamento e nel Paese”. Lo ha detto Elly Schlein. Sono le prime parole da neo segretaria del Partito democratico. Elly Schlein ha vinto la sfida che l’ha vista contrapposta al governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini

“Gli elettori – ha aggiunto – vogliono una linea politica più a sinistra. Hanno visto nella Schlein una novità maggiore. Ora serve grande unità. Ognuno di noi la deve garantire. Complimento e in bocca al lupo a Elly Schlein. Grazie a Stefano Bonaccini per il suo impegno e per il senso di responsabilità. Voglio ringraziare Enrico Letta. L’ho sentito, domani ci organizzeremo per il passaggio delle consegne. Questo voto è un mandato chiaro per il cambiamento. Un popolo si è riunito e ha risposto alla nostra chiamata, la nostra responsabilità è quella di non tradire mai questa fiducia. A Stefano Bonaccini voglio mandare un messaggio caloroso e un ringraziamento per il livello sempre alto del confronto. Da domani al lavoro tutti insieme nell’interesse del Paese. Il mio impegno – ha concluso – è quello per essere la segretaria di tutti””.