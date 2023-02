Primarie Pd, Schlein in vantaggio su Bonaccini: “Ha vinto anche in Sicilia”

I risultati in aggiornamento.

Urne chiuse alle 20, quando è iniziato lo spoglio. In serata si conoscerà il vincitore delle primarie con le quali il Pd sceglierà il proprio segretario nazionale. Ecco i dati in aggiornamento della sfida tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini.

Gli aggiornamenti

22.47 “Anche in Sicilia ha vinto Elly Schlein”. Così Peppe Provenzano su twitter.

22.42 “Primarie Pd, risultati parziali nazionali (202.864 voti). Schlein 52,2% (105.593 voti). Bonaccini 47,8% (96.880 voti). Sono dati parziali, non è una stima né una proiezione. Il 43% dei voti finora arrivati viene dal Sud”. Così Youtrend su twitter.

22.21 “Un vantaggio difficile da colmare”. E’ quanto si sottolinea al Comitato Schlein, dove continuano ad arrivare i risultati dei gazebo. I responsabili della mozione della candidata dem stanno verificando i voti città per città, ma ormai arrivano dati che indicano un trend costante: a Roma, Milano, Napoli e Bologna la Schlein ha vinto o stravinto. Così in Liguria e in 14 regioni è avanti.

Il calcolo che si fa è che ormai si è creato un gap difficile da recuperare per Bonaccini, anche in caso di vittoria al Sud e in regioni in bilico.

22.11 “Abbiamo vinto a Napoli e Bologna”. Lo hanno detto al comitato Schlein.

21.50 “Siamo avanti in 14 Regioni”. E’ quanto viene spiegato dal comitato Schlein, dove però si specifica: “Non sono dati ufficiali, quelli deve darli il Pd”.

21.49 “Siamo molto soddisfatti del dato travolgente di Elly Schlein nella città metropolitana di Milano. Elly ha saputo interpretare la voglia di cambiamento e confidiamo che il dato nazionale lo confermi. Questi dati e questa fiducia ci responsabilizzano sul futuro per rispondere alle speranze e alle attese di un vero cambiamento”. E’ quanto si legge in una nota del Comitato Elly Schlein della Città metropolitana di Milano.

21.33 Anche Nicola Zingaretti è arrivato al comitato di Elly Schlein. Con l’arrivo dei primi risultati delle primarie, positivi per la candidata alla segreteria dem, piano piano quella dei big allo spazio Diamante sulla Prenestina è diventata una piccola folla.

Peppe Provenzano, Antonio Misiani, Arturo Scotto con altri esponenti di Articolo 1 (Alfredo D’Attorre, Roberta Agostini) si sono uniti a Francesco Boccia, Marco Furfaro, Michela Di Biase, Chiara Braga, Alessandro Zan e alla stessa Schlein.

21.27 – “Primarie Pd, risultato parziali nazionali (44.606 voti). Schlein 59,4% (26.466 voti). Bonaccini 40,6% (18.056 voti) Sono dati ufficiosi parziali, non è una stima né una proiezione. Solo il 26% dei voti finora arrivati viene dal Sud”. Così Youtrend su twitter.

I primi dati dalle città e dalle Province

“Primarie Pd, risultati parziali della Provincia di #Milano (4.497 voti). Schlein 68,8% (3.094 voti). Bonaccini 31,2% (1.402 voti)”. Così Youtrend su twitter. Idem anche in provincia di Roma. “Primarie Pd, risultati parziali della Provincia di #Roma (1.048 voti). Schlein 63,2% (657 voti). Bonaccini 36,8% (382 voti)”.

“La partita è aperta”. Così fonti dem mentre è in corso lo spoglio delle primarie. Al momento, dai primi risultati parziali, Elly Schlein sarebbe quindi avanti a Stefano Bonaccini a Milano e Roma, provincia compresa.

“Primarie Pd, risultati parziali della Provincia di #Torino (3.859 voti). Schlein 63,8% (2.462 voti). Bonaccini 36,2% (1.396 voti)”. Così Youtrend su twitter. E anche in provincia di Bologna la candidata è in testa. “Primarie Pd, risultati parziali della Provincia di #Bologna (5.452 voti). Schlein 53,7% (2.911 voti). Bonaccini 46,3% (2.505 voti)”.

“Primarie Pd, risultati parziali della Provincia di Napoli (1.287 voti). Bonaccini 62,6% (802 voti). Schlein 37,4% (480 voti)”. Così Youtrend su twitter.

Elly Schlein è arrivata poco prima delle 21 al suo comitato sulla Prenestina, a Roma. La candidata alla segreteria del Pd è stata accolta da un fragoroso applauso un volta entrata nella stanza in cui si trovano dirigenti, parlamentari e Big che la sostengono e in cui arrivano i dati dei voti ai gazebo.

Il Nazareno: “Dati non ufficiali”

“I dati che stanno circolando in questi minuti non sono dati ufficiali provenienti dal Pd. La commissione nazionale congresso comunicherà i dati ufficiali non appena saranno disponibili”. Così fonti del Nazareno.

Letta: “Aiuterò discretamente il nuovo segretario”

“L’augurio a chi mi succederà è che abbia la possibilità di fare meglio di quanto ho fatto io, sarò li ad aiutare discretamente dal mio posto, senza sgomitare”. Così Enrico Letta al seggio Pd a Testaccio per votare alle primarie.

“Un grande segno di successo e soddisfazione e’ vedere che il percorso per arrivare alle primarie è stato quello giusto, nonostante tante critiche: troppo lento, troppo lungo, troppo corto. Io penso sia stato giusto”. Ha aggiunto Enrico Letta al seggio Pd a Testaccio per votare alle primarie. “Non sarebbe stato giusto farlo subito, a botta calda, dopo le politiche. Ringrazio Bonaccini, Schlein e gli altri candidati per una campagna molto corretta e le migliaia di volontari del nostro partito che hanno reso possibile questa festa della democrazia. Rivendico con grande orgoglio che siamo l’unico partito a fare le primarie e questa grande affluenza è la dimostrazione che le scelte fatte erano quelle giuste” .

Orlando: “Una bella giornata di democrazia”

“Una bella giornata di democrazia e partecipazione. Ho votato oggi nella mia città. C’è ancora tempo per farlo sino alle ore 20. Per costruire un’alternativa al governo più a destra della storia repubblicana”. Così Andrea Orlando su Fb.