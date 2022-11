Sciacca, cadavere di un anziano ritrovato vicino alla sua auto

Pare che lo stessero cercando perchè ieri sera non era rientrato a casa

Il cadavere di un ottantenne è stato ritrovato in una scarpata in contrada Bordea a Sciacca. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sciacca su richiesta dei carabinieri. L’anziano era a pochi metri dalla sua auto, una vecchia Punto che era rimasta impantanata. Era sceso dal mezzo forse per capire cosa fosse accaduto o per chiedere aiuto e probabilmente in quel momento potrebbe avere avuto un malore. Pare che lo stessero cercando perchè ieri sera non era rientrato a casa. Oggi la macabra scoperta. Accertamenti ulteriori sono in corso da parte dei carabinieri.