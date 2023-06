Almeno a Lampedusa, "Sciatu Persu" ha un significato (e non è negativo).

Fiato sprecato. In un mondo che, diceva il grande Battisti, è un diluvio di parole, veicolate con ogni mezzo, strumento di trasmissione e comunicazione, le parole perdono significato. Nel frastuono delle reti le parole diventano sterili, inutili, senza valore. Sembra che abbiano un senso, ma alla fine non ce l’hanno. Anche quelle dense, corpose, che riempiono la bocca, come resilienza, o sostenibilità, cosa oggi non è sostenibile, tutte quante fluiscono nel vento, nel tunnel del rumore. Un rumore di fondo che trasforma tutto in codici binari, on/off, acceso o spento, senza sfumature o vie di mezzo. Il lessico si perde, giorno dopo giorno, i suoni tra poco saranno gutturali, come l’uomo di Cro Magnon, o qualcuno di Bergamo alta. Almeno a Lampedusa Sciatu Persu ha un significato.

È il nome di una spiaggetta, sotto la pista dell’aeroporto. Lì c’è un lido minuscolo, qualche lettino, gestito da Rosaria, una donna consapevole della sua serenità. Si aggira per i lettini e con un sorriso offre agli assolati del caffè freddo fatto in casa, con la Moka da dodici tazze che ormai non ha più nessuno. Nessuno offre più un litro di caffè come una volta. Ci facciamo i fatti propri escludendo tutto e tutti, anche se poi inondiamo le tastiere di parole, spesso stupide, raramente saggie. Rosaria chiama tutti ‘amore’ o ‘tesoro’, tranne il sottoscritto. A me si rivolge con un ‘Capo’. Forse perché gli ho chiesto se la villa affacciata sulla spiaggia fosse di un generale. Solo un generale GdF può avere una villa sull’acqua come Berlusconi a Lampedusa.

Evidentemente mi ha scambiato per un militare della vicina base o per un poliziotto. Solo i poliziotti sono così indiscreti da fare domande da “sbirro”. Le parole di Rosaria sono gentili, dotate di una grazia lieve e simpatica, non sono fiato sprecato, sciatu persu. Infatti domani ci tornerò, le sue parole, e anche i suoi prezzi mi hanno convinto.

Così è se vi pare.