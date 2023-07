Sciopero metalmeccanici, Cgil: “In Sicilia alta adesione alla protesta”

Lo dice una nota del sindacato che sottolinea "il pieno sostegno alla protesta dei metalmeccanici": presidi, sit-in e cortei in tutta l'isola

Alta adesione in Sicilia allo sciopero di quattro ore dei lavoratori metalmeccanici, proclamato da Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm con una calendario che colloca oggi la protesta in tutte le regioni del Sud del Paese. Lo dice una nota della Cgil regionale che sottolinea “il pieno sostegno alla protesta dei metalmeccanici“. Presidi, sit-in e cortei si sono svolti in tutta l’Isola. Il manifatturiero, sottolinea la Cgil, ha registrato in Sicilia in questi anni un arretramento e oggi il lavoro nel comparto rappresenta appena il 9,3% del dato complessivo dell’occupazione, meno della metà della media nazionale (elaborazione su dati Istat 2022). “La Sicilia – dice la segretaria confederale della Cgil regionale, Gabriella Messina – ha tante ragioni per protestare e rivendicare politiche dell’industria, delle filiere, investimenti, soluzioni per le crisi aperte, una transizione sostenibile anche dal punto di vista sociale”.

“Questa protesta – aggiunge – è anche rivolta al governo regionale, che deve mettere in agenda le politiche dell’industria tenendo conto delle specifiche condizioni della nostra regione, dalle aree di crisi complessa, ai processi di transizione che devono procedere ed essere governati di pari passo per l’energia e per l’industria”.

I lavoratori che aderiscono allo sciopero dei metalmeccanici in Sicilia

Nell’Isola hanno incrociato le braccia i lavoratori di Fincantieri, di Italtel, di Senital ed Enginering (Palermo), della Metro e dell’indotto Versalis (Ragusa), della Coem (Siracusa), di Ergo meccanica, Acciaierie Duferco, Sicilservice, lamael impianti (Ragusa). Sciopero nelle principali aziende di tutte le province. “Dare un futuro al settore manifatturiero – sostiene Messina – è importante ed è importante il rilancio dell’occupazione in questo importante comparto di cui una grande regione come la Sicilia non può fare a meno per il suo sviluppo”.