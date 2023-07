Sciopero trasporto aereo, un centinaio di voli cancellati tra Palermo e Catania

"Inconcepibile situazione del personale". Cancellati voli tra Catania e Palermo in occasione dello sciopero del trasporto aereo.

Un centinaio di voli cancellati tra Palermo e Catania per l’alta adesione allo sciopero del personale dei servizi a terra indetto dai sindacati per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto nel 2017. “L’inflazione galoppa- dice Alessandro Grasso, segretario generale della Filt Cgil Sicilia– ma gli stipendi di lavoratrici e lavoratori sono rimasti fermi da anni a fronte di carichi di lavoro sempre più pesanti per la ripresa poderosa che sta registrando il trasporto aereo. Questo rende ancora più inconcepibile la situazione del personale”.

Il messaggio rivolto al ministro Salvini

E al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, Grasso manda dire: “Se davvero vuole tutelare il diritto alla mobilità intervenga non sui legittimi scioperi ma sul caro- voli che penalizza i cittadini siciliani e sul sistema aeroporti, settore che produce ricchezza che spesso finisce all’estero attraverso compagnie come Rynair senza alcun beneficio per i lavoratori e per i cittadini”.