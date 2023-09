Scippa un’anziana e i passanti lo picchiano a Roma: il video

A Roma, quartiere Quarticciolo, uno scippatore è stato beccato dai passanti e lo hanno picchiato senza alcuna pietà e rimorso. Il video

Immagini di una violenza inaudita quelle che arrivano da Roma, quartiere Quarticciolo, dove uno scippatore è stato colto in flagrante dai passanti e lo hanno picchiato fino allo sfinimento, quando l’uomo quasi non si reggeva più in piedi e lo hanno lasciato andare con tanto di minacce urlate alle spalle.

Si tratta, come è possibile vedere dai frame del video, girato da una residente della zona e diffuso sui social, in questo caso da Welcome to Favelas, di un extracomunitario. Il ladruncolo che è stato pestato da una decina di persone, ha subìto pugni, schiaffi, calci, pestoni, colpi di casco e lo hanno scaraventato più volte al suolo.

Il video del pestaggio

Il video riporta la sequenza della violenza, la quale dura circa due minuti senza sosta. Si sentono urla verso lo scippatore “A scippato una vecchietta ‘sto pezzo de m..”, “mortacci tua”. E ancora, la donna urla “Guarda che roba, ‘ndo vivemo. Li mortacci vostra”. Poi dalla folla in strada si sente qualcuno gridare a squarciagola “Fermo, fermo. Basta”, probabilmente qualcuno che vuole fermare uno degli autori del pestaggio allo scippatore.

I carabinieri oltre ad aver fermato lo scippatore già, starebbero indagando anche sulle persone che hanno partecipato alla violenza per farsi giustizia da sé.