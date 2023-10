Caos scommesse, c’è il patteggiamento per Fagioli: decisa la durata della squalifica

Nicolò Fagioli e la Procura FIGC hanno trovato l'accordo per il patteggiamento: ecco la durata della squalifica per il giocatore della Juve

C’è la decisione per quanto riguarda Nicolò Fagioli, uno tra i calciatori coinvolti nello scandalo scommesse.

Il centrocampista della Juventus sarà infatti squalificato per 7 mesi dopo il patteggiamento con la Procura Federale delle scorse ore.

A riportarlo è Sky, che ha annunciato l’accordo per il patteggiamento raggiunto tra le parti in causa.

Fagioli tornerà nella prossima stagione

La squalifica per 7 mesi inizierà non ora, ma quando ci sarà l’ufficialità da parte della Procura e quando sarà dunque ratificato il tutto.

In pratica quindi Fagioli salterà questa stagione (se la squalifica iniziasse oggi potrebbe tornare per le ultime due di Serie A, ma non parte oggi) però potrà tornare per la prossima.