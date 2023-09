SCOMPARSA | Si cerca la giovane Paola Cacciatore, l’appello: “Fatti sentire”

Dal pomeriggio del 12 settembre non si hanno più notizie di Paola, 22 anni, di Alcamo: scattano le ricerche.

Ancora un caso di persona scomparsa in Sicilia: da ieri, martedì 12 settembre, non si hanno notizie di Paola Cacciatore, 22 anni, di Alcamo (in provincia di Trapani).

Sono numerosi gli appelli sui social per ritrovarla.

Scomparsa Paola Cacciatore ad Alcamo, l’appello

Sono poche le informazioni sulla giovane. In uno dei tanti appelli condivisi su Facebook si legge: “Ragazza scomparsa ieri ad Alcamo. Paola Cacciatore di 22 anni Per eventuali avvistamenti contattate il papà al 334 9362699“.

Un altro appello offre qualche informazione in più: “Paola è uscita da casa martedì 12 settembre alle 15:00 del pomeriggio e non è più rientrata, non abbiamo idea di cosa possa essere successo in tutte queste ore. Indossava pantaloni e maglietta nera. Chiunque la veda contatti immediatamente il numero 334 9362699″.

Il blog d’informazione “AlcaMondo Blog” ha condiviso l’appello dei genitori Anna Leone e Dino Cacciatore, che avrebbero già segnalato la scomparsa della figlia alle forze dell’ordine: “Fatti sentire, ti vogliamo bene. Ti prego dacci tue notizie”.

Fonte foto: Facebook – Daniela Vesco