Sconto bollo 10%: servizio attivo all’Aci ma non alle poste o ai tabaccai

"La Regione intervenga con celerità per permettere a tutti i cittadini di usufruire agevolmente di questa opportunità prevista dall'ultima legge finanziaria".

“Il pagamento del bollo auto con lo sconto del 10 per cento per chi è in regola con i pagamenti, al momento non è usufruibile presso i tabaccai o presso gli uffici postali, ma solo presso le delegazioni Aci. La Regione intervenga con celerità per permettere a tutti i cittadini di usufruire agevolmente di questa opportunità prevista dall’ultima legge finanziaria”. Lo afferma la deputata M5S all’Ars Roberta Schillaci.

La richiesta di intervenire per risolvere il problema

“Ci sono pervenute – dice la deputata – numerose segnalazioni in questo senso. In effetti, come abbiamo avuto modo di verificare, attualmente non sono stati forniti a poste e tabaccai i codici che permettono il pagamento con lo sconto e ciò non è accettabile. Chiediamo pertanto all’assessore Falcone di intervenire con celerità per eliminare questo disservizio”.