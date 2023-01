Scontri ultras, Piantedosi: “Stop trasferte per due mesi per tifosi Napoli e Roma”

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, firmerà nelle prossime ore il provvedimento che vieterà le trasferte agli ultras delle due squadre per due mesi

Si va verso un lungo stop alle trasferte per le tifoserie di Roma e Napoli, protagoniste settimana scorsa dei violenti scontri ultras sull’Autostrada del Sole.

Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa successiva al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: “Annuncio qui che oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione in relazione alle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi” le parole di Piantedosi.

Piantedosi: “Lavoriamo anche ai Daspo per i responsabili”

Piantedosi ha spiegato anche che il governo sta lavorando anche all’identificazione dei responsabili e all’emissione dei relativi Daspo, una decisione che pare inevitabile: “Serve anche l’individuazione del singolo e provvedimenti come i Daspo, ma non potrò fare a meno di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie”.