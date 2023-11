Scontro fra tre auto sulla A19 allo svincolo di Enna, tre feriti

Lanciato l'allarme, sul luogo dell'impatto sono intervenuiti i medici del 118 che hanno soccorso le persone rimaste ferite

Incidente stradale sulla Palermo-Catania nella tarda serata di ieri. Per cause ancora da chiarire, tre automobili si sono scontrate all’altezza dello svincolo di Enna. Secondo le prime informazioni, il bilancio del sinistro sarebbe di tre persone ferite.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, sul luogo dell’impatto sono intervenuiti i medici del 118 che hanno soccorso le persone rimaste ferite nell’impatto, una delle quali sarebbe in gravi condizioni. Presenti anche gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.