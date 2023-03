Scontro con il quarto uomo Serra, Mourinho ascoltato in Procura FIGC

L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, è stato ascoltato quest’oggi per 45 minuti in Procura Figc dopo il caso col quarto uomo Marco Serra nel match contro la Cremonese di martedì scorso. Il tecnico portoghese si è presentato accompagnato da uno dei responsabili legali del club giallorosso, l’avvocato Conte. Si tratta del primo atto dell‘inchiesta della Procura, che invece ascolterà il quarto uomo, a Coverciano, nella giornata di venerdì 3 marzo. Mourinho è stato ascoltato come testimone ed è andato via senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti.