Scoperta maxi piantagione di marijuana nell’Agrigentino: tre arresti

Un bracciante agricolo e due disoccupati sono stati sorpresi ad occuparsi della coltivazione di oltre 150 piante di marijuana

Una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Licata, con la collaborazione dello Squadrone eliportato “Sicilia”. Il ritrovamento in in contrada “Cipolle, nel territorio di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.

Gli arresti

Tre persone, un bracciante agricolo e due disoccupati, sorprese ad occuparsi della coltivazione di oltre 150 piante di marijuana, sono state arrestate per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente e poste ai domiciliari rispettive abitazioni.