VIDEO | “Covo” dello spaccio con videosorveglianza attiva: arresto a Siracusa

Un 40enne in carcere dopo la scoperta del covo con cocaina, crack, hashish e marijuana.

I carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia, supportati dai militari dello squadrone eliportato Cacciatori di “Sicilia” e da una unità cinofila di Nicolosi (CT), hanno arrestato un 40enne del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di droga: i militari avrebbero scoperto un vero e proprio “covo” con diversi tipi di stupefacenti.

Proprio nelle scorse ore, nella giornata del 14 febbraio, le forze dell’ordine avevano smantellato una grossa organizzazione dedita al traffico di droga operante tra Messina e Reggio Calabria. Il maxi blitz ha portato all’arresto di 26 persone tra Sicilia e Calabria.

Scoperto covo dello spaccio a Siracusa

I militari tenevano d’occhio un’abitazione da diversi giorni, insospettiti da un via vai piuttosto insolito, anche in pieno giorno. Così hanno deciso di fare irruzione e le ipotesi investigative hanno trovato conferma. Il blitz ha consentito di sorprendere all’interno un pregiudicato di 40 anni e nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato 100 grammi di droga tra cocaina, crack, hashish e marijuana, suddiviso in 79 dosi preconfezionate e materiale per il confezionamento e la pesatura, oltre alla somma di 515 euro ritenuta provento di spaccio.

Inoltre, è stato scoperto un sofisticato impianto di videosorveglianza per tentare di anticipare le mosse delle forze dell’ordine.

I provvedimenti

I militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro tutta la droga trovata per i successivi esami di laboratorio. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere Cavadonna di Siracusa, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.