Scoperto nido con 100 mila api dietro parete in un appartamento: è record – VIDEO

Un nido di oltre 100 mila api si trovava all'interno di una parete in un appartamento occupato da due signore

Una scoperta incredibile quella avvenuta in un’abitazione a Castelnuovo di Porto, alle porte della Capitale.

All’interno della parete dell’appartamento di due signore, Alessia Prosperi e della zia di 93 anni, oltre 100 mila api avevano costruito il loro nido.

Gli insetti sono stati estratti circa due giorni fa, al termine di un lungo lavoro durato tre ore.

“Estrazione di un nido di 100 mila api è un record assoluto”

In casa erano già intervenuti due apicoltori ed un’altra apicoltrice: avevano aperto una piccola cavità nel muro trovandosi di fronte a quello che a tutti gli effetti era un nido e non uno sciame. Un potenziale pericolo per le due signore impossibilitate peraltro nel poter raggiungere il loro giardino.

«Un record assoluto”, l’ha definito Andrea Lunerti al termine dell’intervento. È stata un’operazione complicata perché le api si difendono in modo molto significativo.