Scordia, cane del quartiere avvelenato: “Stanchi di questo clima di odio contro gli animali”

Leo era curato e accudito dai volontari e viveva nei pressi di un supermercato nel comune dell'hinterland etneo

Era benvoluto Leo, cane di Scordia, comune in provincia di Catania. Ecco perchè il suo vile avvelenamento ha destato indignazione, soprattutto nella tutor che lo seguiva sul territorio. A fare la segnalazione, tramite un video divenuto presto virale, la stessa donna, che, evidentemente provata, non trattiene la rabbia e la disperazione per un fatto così grave. Leo era curato e accudito dai volontari e viveva nei pressi di un supermercato nel comune dell’hinterland etneo. La notizia del suo avvelenamento ha mandato nello sconforto tutti quelli che lo amavano. Di lui dicono che fosse un cane mansueto, amato da tutto il quartiere.

Alla ricerca dei colpevoli

Sulla morte per avvelenamento del cane Leo è intervenuto il Partito Animalista Italiano che ha depositato una denuncia in Procura: “Ci tocca commentare un altro caso di avvelenamento. Siamo davvero stanchi di questo clima di odio verso gli animali indifesi. – ha spiegato Patrick Battipaglia dirigente regionale del Partito Animalista Italiano – Chiediamo aiuto alle autorità per aiutarci a trovare il volto di chi si è macchiato di un gesto così meschino e atroce. Anche attraverso le videocamere di sorveglianza della zona. L’uccisione di animali è punita dalla legge, l’autore rischia una pena da 3 mesi a 18 mesi di reclusione o una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 30.000 euro”.

L’appello

“Facciamo un appello agli abitanti della zona – conclude Patrick Battipaglia – a darci qualsiasi informazione, anche in forma anonima, al numero telefonico 3471440434 affinché si riesca a scovare l’autore di questa terribile uccisione”.