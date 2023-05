Lo scrittore siciliano Mello nominato Cavaliere di Grazie per meriti letterari

FIRENZE – Lo scrittore siciliano Valerio Mello è stato nominato Accademico Cavaliere di Grazie per meriti letterari e culturali dall’Accademia de’ Nobili di Firenze.

Con motu proprio il Principe Reggente-Preside dell’Accademia gli ha assegnato l’onorificenza proprio qualche giorno fa. La cerimonia di investitura si terrà a fine settembre in Toscana, e cade durante i festeggiamenti per i 400 anni dalla fondazione dell’Accademia. Mello è stato anche nominato membro ufficiale di redazione del mensile dell’Accademia.

Valerio Mello è nato ad Agrigento nel 1985 e vive a Milano. Ha pubblicato le raccolte di poesie: Versi Inferi (Tracce, 2010), La nobiltà dell’ombra (Nota critica di Guido Baldassarri, La Vita Felice, 2013), Asfalto (Nota critica di Alessandro Quasimodo, La Vita Felice, 2014), Giardini pensili (Nota critica di Rosalma Salina Borello, La Vita Felice, 2015), Cercando Ulisse (Pequod, 2017), Da qualche parte nella vita (Pequod, 2019). Fra i contributi critici dedicati alla sua opera e apparsi in rivista, si segnalano: Roberto Salsano, Una poetica di ombra e di luce: Asfalto di Valerio Mello (Misure Critiche), Curzia Ferrari, Labirinti dell’io (Studi Cattolici).

