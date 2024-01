Scuola, aumenti mensili per il personale, Valditara: “Raggiunto risultato importante”

Ottenuto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito uno stanziamento aggiuntivo di 300 milioni di euro

È stato firmato oggi all’ARAN, nella sua versione definitiva, con le Organizzazioni sindacali il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021. Questo importante risultato, che si è potuto raggiungere anche grazie allo stanziamento aggiuntivo di 300 milioni di euro ottenuto dal Ministro Giuseppe Valditara, consente di riconoscere al personale della scuola dei significativi incrementi retributivi mensili: 124 euro per il personale docente, 96 euro per il personale ATA e 190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Politica di valorizzazione

“È un passo concreto di una politica di valorizzazione del personale della scuola. Lo abbiamo fortemente voluto e sarà ulteriormente incrementato grazie al recente stanziamento nella legge di bilancio 2024. Si tratta di importanti risorse da destinare al rinnovo del CCNL scuola 2022/2024”. A dichiararlo il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.