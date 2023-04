Scuola, docenti precari, elenchi aggiuntivi: le domande su istanze online

La finestra prevista andrà dal 12 al 27 aprile. L'operazione di inserimento riguarda migliaia di candidati.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito oggi ha presentato ai sindacati il modello di domanda su Istanze online per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle “Graduatorie provinciali per le supplenze” per i posti comuni/curricolari e di sostegno dei docenti che hanno conseguito il titolo dopo il termine dell’aggiornamento dello scorso.

L’amministrazione ha deciso che chi conseguirà il titolo dopo tale termine potrà comunque inserirsi con riserva, che potrà essere sciolta entro il 4 luglio. I candidati docenti che chiederanno l’inserimento negli elenchi aggiuntivi ed erano già inseriti in altra fascia o per altra classe di concorso, potranno importare titoli e servizi già dichiarati oppure aggiungerne altri purché conseguiti entro il 31 maggio 2022.

È stato inoltre deciso che gli abilitati/specializzati all’estero già inseriti in prima fascia con riserva potranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi a pieno titolo se hanno conseguito nel frattempo analogo titolo in Italia.

Chi invece è in attesa di riconoscimento e non è ancora inserito potrà, come in passato, entrare negli elenchi aggiuntivi con riserva da sciogliere dopo il riconoscimento comunicandolo all’ufficio scolastico della provincia di inserimento.

Ricordiamo che questi aspiranti sono ancora in attesa di conoscere quale sarà la decisione finale del ministero riguardo alla possibilità di stipulare o meno contratti in attesa della conclusione dell’iter.