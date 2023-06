Senegal: scontri dopo condanna leader opposizione Sonko, 9 morti

"Violenti scontri" nella capitale Dakar e Ziguinchor città nel sud del Paese di cui Sonko è sindaco

Almeno nove persone sono morte in Senegal nel corso delle proteste che hanno avuto luogo dopo la condanna a due anni di reclusione nei confronti del leader dell’opposizione Ousmane Sonko, candidato alle presidenziali, per “corruzione di giovani”. Il ministro dell’Interno senegalese, Antoine Félix Abdoulaye Diome, ha reso noto il bilancio delle vittime registrate in “violenti scontri” nella capitale, Dakar, e Ziguinchor, città nel sud del Paese di cui Sonko è sindaco.

Diome, che ha espresso “le più sentite condoglianze a nome del capo dello Stato”, ha invitato i manifestanti alla “calma e serenità”, riporta il quotidiano ‘Le Soleil’, e ha annunciato che le autorità del Paese hanno deciso di limitare la connessione a Internet per motivi di sicurezza.