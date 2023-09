Sequestrati 30 kg prodotti ittici non tracciati, sanzionato ristorante a Pantelleria

Sanzioni anche nei confronti di un’azienda agricola che avrebbe immesso in commercio conserve di vegetali e frutta senza tracciabilità

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Pantelleria, hanno eseguito controlli presso alcune attività commerciali dell’isola.

In particolare sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti di un’azienda agricola, che avrebbe immesso in commercio conserve di vegetali e frutta senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità dei prodotti a garanzia della filiera alimentare. Gli alimenti, circa 14 kg, sono stati sottoposti a sequestrato e al legale rappresentante è stata elevata una sanzione amministrativa di 1500 euro. In un ristorante sono stati sottoposti a sequestro circa 30 kg di prodotti ittici non tracciati e sono state riscontrate gravi carenze igieniche. In questa circostanza è stata elevata una sanzione amministrativa di 2500 euro e l’attività è stata segnalata all’autorità sanitaria ed amministrativa per i provvedimenti del caso.