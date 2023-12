Serata stregata al “Massimino”: De Luca salva il Catania e firma il pari con il Francavilla. Le pagelle degli etnei

Giuseppe De Luca entra e salva il Catania dalla sconfitta con la Virtus Francavilla: risultato agrodolce per gli etnei che possono recriminare

In un “Massimino” gremito da oltre 16 mila spettatori e impreziosito dalla spettacolare coreografia della Curva Nord, il Catania di Cristiano Lucarelli sbatte contro la Virtus Francavilla. 1-1 il risultato finale tra i rossazzurri e i pugliesi, con gli etnei che mancano così l’appuntamento con la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Serata complicata per la formazione dell’Elefante, salvata da uno scatenato Giuseppe De Luca ad un quarto d’ora dal termine dopo essere passata in svantaggio a metà primo tempo a causa del gol di Artistico. Non c’è tempo, però, di rifiatare: sabato, infatti, sarà tempo di riscatto nel derby al “San Filippo ” contro un Messina in gravissima difficoltà.

Il Catania parte a mille, ma viene punito da Artistico

Cristiano Lucarelli schiera i suoi con quel 4-2-3-1 che tante soddisfazioni ha regalato ai rossazzurri nelle ultime tre gare tra campionato e Coppa Italia. Davanti a Bethers, spazio alla retroguardia formata da Bouah, Curado, Silvestri e Castellini. A centrocampo duo solido composto da Zammarini e Quaini, mentre ad innescare l’unica punta Dubickas (panchina a sorpresa per Samuel Di Carmine, non al meglio) ci sono Chiricò, Rocca e Marsura. Gli etnei partono a mille, sospinti dalla bolgia del “Massimino”. Al 10° la prima occasionissima è per Marsura che di testa costringe Forte al miracolo. L’estremo difensore ospite si ripete, dicendo no poi a Dubickas qualche minuto più tardi ben imbeccato dall’imprevedibile Mino Chiricò. I padroni di casa attaccano, sfruttando le fasce con Bouah e Castellini letteralmente incontenibili e con un Rocca insidia costante tra le linee per il Francavilla. Il calcio, però, sa essere spesso giudice severo e, difatti, i pugliesi passano alla prima e unica azione del loro primo tempo: al 22°, Artistico servito in profondità , si beve tutta la difesa del Catania saltando i non impeccabili Curado e Silvestri per poi fulminare Bethers. 0-1, “Cibali” gelato. I rossazzurri accusano il colpo, non riuscendo a reagire e chiudendo sotto la prima frazione di gioco.

La Zanzara De Luca entra e regala il pareggio ai rossazzurri: finisce 1-1

Nella ripresa, spronati da Lucarelli, gli etnei ripartono a testa bassa alla ricerca della rimonta. Il tecnico toscano tenta di mischiare le carte gettando al 61° nella mischia Mazzotta per Castellini e la “Zanzara” De Luca al posto di Rocca. Atteggiamento iper-offensivo e tanta voglia di ribaltarla. Se prima Curado di testa impegna ancora una volta Forte, è clamorosa l’occasione fallita al 65° da Marsura che tutto solo in area di rigore la spara clamorosamente fuori. Al 75°, però, esplode il “Massimino”: la “Zanzara” punge con un dialogo pregiato dall’interno dell’area e porta i rossazzurri al pareggio. Ancora De Luca, letteralmente l’uomo più in forma del roster a disposizione dell’allenatore livornese. 1-1, il Catania vuole clamorosamente vincerla. Al 79° gigantesca è l’opportunità per Chiricò che di tuffo in testa da pochi passi costringe uno strepitoso Forte all’ennesimo miracolo della serata. I rossazzurri sono incontenibili: all’81° esterno liftato di Chiricò, tacco volante di De Luca e Dubickas tutto solo non ne approfitta spedendo fuori. L’urlo resta strozzato in gola, nonostante i ripetuti tentativi degli etnei sino alla fine della gara, con la Virtus Francavilla tutta arroccata dietro. Cristiano Lucarelli e i suoi mancano così l’appuntamento con la quarta vittoria consecutiva: il pareggio di De Luca, però, rende certamente la serata agrodolce per il popolo del “Massimino”. L’appuntamento, adesso, è per una gara diversa da tutte le altre per storia e tradizione: il derby di sabato 9 dicembre, alle 20.45, al “San Filippo” di Messina.

Le pagelle

Bethers 6 – Incolpevole sul gol di Artistico, il portiere lettone gestisce con tranquillità e sicurezza l’intero reparto difensivo non correndo alcun pericolo

Bouah 6.5 – Il talento scuola Roma si conferma pendolo inesauribile sulla fascia di destra. Discese continue, duettando ripetutamente con Chiricò a conferma di un’alchimia ormai totale tra i due. Fa il suo anche in fase difensiva, chiudendo bene nelle poche volte in cui il Francavilla affonda dalle sue parti.

Curado 5.5 – Il difensore argentino non disputa nel complesso una cattiva partita ma a pesare è la disattenzione in occasione del gol di Artistico dove si fa trovare impreparato e fuori posizione. Sfiora il gol nella ripresa impegnando Forte sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Silvestri 5.5 – Anche per il capitano del Catania una prestazione poco sotto la sufficienza: poco impegnato, salva alla fine del secondo tempo con una chiusura last-minute su Vantaggiato lanciato verso Bethers.

Castellini 6.5 – Il gioiellino scuola Brescia continua a crescere a vista d’occho. Attacca, difende, ripiega e si propone con l’atteggiamento di un veterano. (Dal 61° Mazzotta 6 – Il terzino palermitano mette la sua solita corsa dal suo ingresso in campo, cercando di creare pericoli dalla parte sinistra del campo).

Zammarini 5.5 – Il centrocampista rossazzurro ci mette il solito impegno e la solita dedizione, lottando perenemmente su ogni pallone in mezzo al campo. Tuttavia, anche stasera, non riesce ad esprimersi come nelle prime gare della stagione.

Quaini 5.5 – Stesso discorso per Zammarini: tanta grinta e legna nel cuore della mediana. Manca, però, quando c’è da verticalizzare e provare la giocata verso il reparto offensivo.

Chiricò 5.5 – L’ex fantasista del Crotone non sfodera una delle sue prestazioni migliori, accendendosi ad intermittenza. Meglio nella ripresa, dopo una prima frazione di gioco con tante ombre e poche luci. Non decisivo come ci si aspetta da uno come lui, si ostina a ripetere spesso la medesima giocata ormai conosciuta dagli avversari. (Dal 88° Chiarella SV).

Rocca 6 – Uomo chiave tra centrocampo e attacco, impensierisce spesso tra le linee la Virtus Francavilla. Moto perpetuo fino al 60°, si conferma uomo in più e vero tassello fondamentale del centrocampo del Catania. (Dal 71° De Luca 7.5 – Letteralmente devastante. La “Zanzara” è in forma straordinaria e, dopo la super prestazione in Coppa Italia col Crotone, concede il bis. Secondo gol consecutivo e sconfitta evitata in una serata nata storta per la formazione dell’Elefante. L’impressione è, a questo piunto della stagione, Lucarelli non possa più fare a meno di lui).

Marsura 5 – Deludente, nuovamente, la prova dell’esterno ex Ascoli. Sulla fascia mancina d’attacco, prova a rendersi pericoloso, venendo però quasi sempre fermato dal diretto avversario. Pesa come un macigno l’occasionissima sprecata a metà del secondo tempo a tu per tu con Forte (Dal 73° Bocic 6 – Entra e contribuisce al gol del pari di De Luca servendo il pallone che l’attaccante ex Bari deposita in rete: per il resto fantasia e dribbling sull’out mancino come di consueto).

Dubickas 5.5 – Il centravanti lituano si guadagna la maglia da titolare a causa dell’indisponibilità di Di Carmine. Là davanti è un pericolo costante per gli ospiti, svariando molto e facendo valere la sua forza fisica in diverse circostanze. Tuttavia, appare ancora una volta poco cattivo sotto porta, fallendo diverse ottime opportunità. (Dall’88° Popovic SV).

Lucarelli 6 – Al tecnico toscano, come sempre incontenibile a bordo campo, non riesce il poker di successi. Il 4-2-3-1 si conferma modulo in grado di esaltare le caratteristiche del suo Catania, ma la serata appare stregata sin dal principio. Il tecnico livornese azzecca però la mossa De Luca, autore del gol del pareggio che regala un punto forse diventato insperato a 15 minuti dal termine.

Il tabellino

Catania (4-3-2-1): Bethers; Bouah, Silvestri, Curado, Castellini (63′ Mazzotta); Zammarini, Quaini; Chiricò (88′ Chiarella), Rocca (63′ De Luca), Marsura (74′ Bocic); Dubickas (88′ Popovic). A disp.: Livieri, Lorenzini, Rapisarda, Maffei, Deli, Zanellato, Di Carmine. All. Lucarelli.

Virtus Francavilla (3-4-1-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino (74′ Yakubiv); Carella, Di Marco (64′ Enyan), Risolo, Biondi; Giovinco (74′ Vantaggiato); Fornito, Artistico. A disp.: Lucatelli, Ruggiero, Polidori, Serio, Fekete, Latagliata,, Lo Duca, Zuppel, Macca. All. Occhiuzzi.

Arbitro: Vingo di Pisa (Starnini-Bartoluccio).

Marcatori: 22′ Artistico, 76′ De Luca

Note: Ammoniti: Silvestri, Biondi, Forte, Lucarelli (dalla panchina), Artistico