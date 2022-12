Serie A, colpaccio Salernitana: preso il messicano Ochoa per la porta

La Salernitana si regala per Natale il portiere della Nazionale messicana Guillermo Ochoa: firma imminente, visite mediche già domani

La Salernitana del presidente Iervolino mette a segno un clamoroso colpo di mercato. Per ovviare all’infortunio di Luigi Sepe, infatti, la società granata ha deciso di chiudere per il portierone del Messico Guillermo Ochoa, protagonista assoluto anche negli ultimi Mondiali in Qatar.

Ochoa, classe ’85, si libererà a zero il 31 dicembre 2022 dal Club America, suo attuale club.

La firma con i campani dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con le visite mediche fissate già per la giornata di domani.

Dopo le esperienze con Ajaccio, Malaga, Granada e Standard Liegi, il numero 1 messicano tornerà così a giocare in Europa, per la prima volta in Serie A.

I tifosi della Salernitana sono già in trepida attesa, vogliosi di vedere all’opera allo stadio “Arechi” colui che nell’ultimo torneo iridato ha parato un calcio di rigore a un certo Robert Lewandowski.