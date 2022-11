Serie A, Giorgio Furlani è il nuovo Ceo del Milan

Giorgio Furlani, a partire dal prossimo 5 dicembre, sarà il nuovo amministratore delegato del Milan: prende il posto di Ivan Gazidis

Dopo l’addio di Ivan Gazidis, protagonista in società del rilancio del Milan e dello scudetto rossonero, la società meneghina ha scelto l’erede del dirigente inglese. Si tratta di Giorgio Furlani, che dal prossimo 5 dicembre sarà ufficialmente il nuovo amministratore delegato del Milan.

“Voglio ringraziare Gerry Cardinale e il team di RedBird per avermi concesso il grande onore di guidare il Club che amo mentre si avvia a una nuova fase della sua rinascita – ha dichiarato Furlani – Guardo con entusiasmo alla prospettiva di lavorare con il Presidente Scaroni, Paolo Maldini, Stefano Pioli e più in generale con tutta la dirigenza del Club: sono convinto che nei prossimi anni, insieme, potremo raggiungere nuovi e grandi traguardi, dentro e fuori dal campo. Forza Milan!“.

Chi è Giorgio Furlani, il nuovo ad del Milan

Classe ‘79, Giorgio Furlani possiede una laurea in economia e finanza conseguita alla Bocconi ed un master in Business Administration preso ad Harvard. Nel suo curriculum lavorativo, vi è l’esperienza da analista in Lehman Brothers e nelle società di investimento Silver Point Capital e Apollo.

L’ingresso fondo Elliott arriva nel 2010, diventando portfolio manager a Londra e punto di riferimento delle principali operazioni del fondo attivista in Italia.

Furlani, già membro del CdA rossonero e tifoso, è stato tra gli artefici anche per quanto riguarda l’operazione Milan, dal perfezionamento dell’acquisto da parte di Yonghong Li, al subentro del fondo Elliott nel 2018.