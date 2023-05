Il Milan torna a sorridere: domina contro la Sampdoria e vince 5-1

Rossoneri trascinati da Leao, Brahim Diaz e Giroud, autore di una tripletta in un Meazza infuocato

Il Milan dimentica la Champions e torna al successo. E lo fa con una prestazione di carattere davanti ad un San Siro che ha risposto ancora presente dopo le difficoltà palesate dalla squadra di Stefano Pioli nelle ultime settimane. Sampdoria demolita con un roboante 5-1: i rossoneri si giocheranno la qualificazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie fino all’ultima giornata.

Milan-Sampdoria, la gara

Match vibrante fin dai primi minuti. Il Milan preme subito sull’acceleratore e prova ad accendere l’uomo più atteso, Rafael Leao. Musica per i piedi di Brahim Diaz che apre la gara con giocata spaziale: l’ex Real salta un paio di uomini e serve il portoghese con il sinistro, dopo un bel sombrero. Il numero 17 controlla e mette alle spalle di Ravaglia. La Sampdoria non resta a guardare e al primo affondo trova il pareggio: al 20′ Zanoli sgasa sulla destra, supera Theo Hernandez e mette a rimorchio per Quagliarella che infila Maignan. Incassato il colpo, la squadra di Pioli ritrova il vantaggio dopo appena due minuti con Giroud: ancora protagonista Brahim Diza che serve l’assist, il francese stacca di testa e va in gol. Neanche il tempo di riordinarsi, che i doriani incassano la terza rete. Siamo al 28′, Gunter atterra in area Leao: è calcio di rigore. Giroud dal dischetto è implacabile spiazzando il portiere avversario. Nella ripresa il Milan chiude ogni discorso. Al 62′ Brahim Diaz va a segno dopo aver servito due assist. Dopo 6′ Giroud decide di portarsi il pallone a casa sfruttando nel migliore dei modi un cross dalla sinistra. I rossoneri sono ancora in piena corsa per un posto in Champions League.