Serie B, il Lecco vince il ricorso e parteciperà al torneo: bocciata la Reggina

Il Lecco prenderà parte alla Serie B 2023/24.

Questa è la decisione del Consiglio federale dopo aver preso visione dei pareri di Covisoc e Commissione infrastrutture.

Accettate dunque le motivazioni del club lombardo, inizialmente escluso dal campionato dopo la promozione, per un ritardo relativo allo stadio da utilizzare nella prossima stagione.

Respinto, invece, il ricorso della Reggina che è stata esclusa dalla cadetteria, così come il Siena, che non potrà così partecipare alla prossima Serie C.