Il Catania attende la Poule Scudetto: cos’è e come funziona il torneo dei campioni d’Italia Dilettanti

I rossazzurri sono tra le nove squadre che prenderanno parte alla Poule Scudetto, il torneo che mette in palio il titolo di campione d’Italia della Lega Nazionale Dilettanti. Date e regolamento

Raggiunto con ampio anticipo l’obiettivo stagionale, la promozione in Serie C, il Catania attende di completare il campionato (domenica c’è l’ultima giornata a Trapani) prima di concentrarsi sulla Poule Scudetto, appendice della stagione di Serie D che mette in palio il titolo di campione d’Italia della Lega Nazionale Dilettanti. I rossazzurri, come già chiarito dalla dirigenza e da mister Ferraro, proveranno a vincerla: ma vediamo cos’è e come funziona questo torneo.

Poule Scudetto, le partecipanti

Alla Poule Scudetto prendono parte le squadre vincitrici di ciascuno dei nove gironi di Serie D. Il torneo è suddiviso in tre fasi: gironi, semifinale e finale. Le nove squadre vincitrici vengono suddivise in tre gironi, ciascuno contenente tre formazioni: nel primo triangolare si sfideranno la squadra che ha vinto il Girone A (Sestri Levante), quella che ha vinto il Girone B (Lumezzane o Alcione Milano) e quella che ha vinto il Girone C (Legnago); al secondo triangolare prenderanno parte le formazioni promosse nel Girone D (Giana Erminio), Girone E (Arezzo) e Girone F (Pineto o Vigor Senigallia); al terzo i club vittoriosi nel Girone G (Paganese o Sorrento), Girone H (Cavese o Brindisi) e Girone I (Catania).

Poule Scudetto, i triangolari

Le sfide dei triangolari si disputeranno in tre giornate con gare di sola andata, previste per il 14, il 17 ed il 21 maggio. A determinare la squadra che osserverà un turno di riposo nella prima giornata sarà il sorteggio, che stabilirà anche chi giocherà in trasferta la prima gara. A rimanere a riposo nella seconda giornata sarà invece la squadra che vincerà la prima partita o, in caso di pareggio, quella che avrà giocato in trasferta. Passano il turno le tre vincitrici dei rispettivi gironcini e la migliore seconda.

Poule Scudetto, semifinali e finale

Le semifinali si disputeranno con la formula delle gare di andata e ritorno il 28 maggio e il 4 giugno (sarà determinato dal sorteggio chi giocherà la prima in casa): passerà il turno chi avrà segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, chi avrà segnato più reti in trasferta; perdurando la situazione di parità si eseguiranno i calci di rigore. La finale in gara unica (sede ancora da definire) si giocherà il 10 giugno: in programma i calci di rigore in caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari.

Poule Scudetto, cosa si vince?

Vincere la finale della Poule Scudetto assegna, come detto, il titolo di campione d’Italia della Lega Nazionale Dilettanti. Inoltre, dettaglio non da poco, sulla maglia della squadra vincitrice sarà cucito uno Scudetto, esattamente come avviene in Serie A, da esibire nella stagione successiva, a rappresentare proprio il titolo conquistato. L’ultima edizione della Poule Scudetto è stata vinta dalla Recanatese, che superò in finale ai calci di rigore il Giugliano: in campo, per i campani, c’era il terzino rossazzurro Aniello Boccia, in panchina proprio mister Ferraro. Entrambi, c’è da scommetterci, proveranno stavolta a far propria la competizione sfuggita per un soffio appena un anno fa.