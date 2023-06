“Dal Sexting al Revenge Porn”, il libro-vademecum di Giorgia Butera

Il testo - edito da "Castelvecchi Edizioni" - verrà presentato allo Stand Florio di Palermo domenica 18 giugno.

Si terrà domenica 18 giugno, alle ore 17.30, allo Stand Florio di Palermo la presentazione del nuovo libro di Giorgia Butera: “Dal Sexting al Revenge Porn. Consapevolezza, Educazione e Crimine Digitale” (Castelvecchi Edizioni, con prefazione di Roberto Tobia – Segretario Nazionale di Federfarma).

Saranno presenti, assieme all’autrice: il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla; il gip del Tribunale di Palermo, Fabio Pilato; Roberto Tobia (Federfarma), Angela Margiotta (Presidente Nazionale ‘Farmaciste Insieme’) e Simona Tagliavia (Educatrice).

Giorgia Butera – “Dal Sexting al Revenge Porn”

Il Testo (il terzo di Butera e Castelvecchi) nasce dal lavoro che da 3 anni viene svolto su territorio nazionale dall’Organizzazione METE, affrontando nelle scuole, in incontri pubblici, ed anche nelle farmacie una opera di sensibilizzazione ed aiuto sul drammatico fenomeno del Sexting e Revenge Porn.

“Oggi il sexting è una pratica molto diffusa: complice una tecnologia alla portata di tutti, ci si scambiano messaggi ammiccanti, foto o video allusivi, via via più espliciti, in coppia ma anche con sconosciuti. Cosa accade però quando la consensualità viene meno per via della fine del rapporto o perché una delle due parti non mantiene il patto di segretezza? Dove vanno a finire le immagini della nostra intimità? Il passaggio dal sexting al reato di Revenge Porn è fin troppo facile e frequente, e il brivido del proibito si trasforma in un incubo di vergogna con conseguenze anche drammatiche”.

Nato con l’obiettivo di fornire sostegno, “Dal Sexting al Revenge Porn” è un agile strumento di prevenzione e aiuto per giovani e adulti, un vademecum con indicazioni pratiche per le vittime, o potenziali tali, i loro familiari, amici, educatori, insegnanti”, dichiara la Butera, impegnata in ambito nazionale e internazionale.

Giorgia Butera (Sociologa, Scrittrice e Presidente METE) è stata accreditata, anche, per la 53esima Sessione del Consiglio delle Nazioni Unite a Ginevra. Nei prossimi giorni da Delegata Onu, interverrà insieme a Sara Baresi (Direttrice Generale OIDUR – Osservatorio Internazionale Diritti Umani e Ricerca) nella Grande Sala.