Si allontana da casa e minaccia di farla finita: polizia salva donna

Gli agenti della Polizia del Commissariato di Città di Castello, in provincia di Perugia, a seguito di una richiesta di aiuto al Numero unico di emergenza europeo, hanno rintracciato una donna che, dopo aver mandato un messaggio al marito che lasciava presagire la volontà di compiere un gesto estremo, si era allontanata dall’abitazione a bordo della propria auto, rendendosi irreperibile. L’operatore della Sala operativa, dopo aver immediatamente allertato gli agenti della volante, ha tentato più volte di contattare la donna al telefono ma senza avere risposta. Nel frattempo gli agenti hanno avviato un’intensa attività di ricerche nella zona di Riosecco e lungo l’ansa del Tevere. Dopo diversi tentativi, gli agenti di Polizia sono riusciti a rintracciare la donna in un parcheggio in forte stato di agitazione. Dopo averla tranquillizzata, hanno chiesto l’intervento del personale del 118. La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari che l’hanno accompagnata presso il locale ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.